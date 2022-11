Gemeente Baarle-Nassau wil gezonde levensstijl voor alle inwoners

Een gezonde leefstijl heeft voor de gemeente topprioriteit. “Net als in de rest van Nederland is het percentage overgewicht te hoog en zijn er andere grote problemen met de fysieke en mentale gezondheid van onze inwoners”, zegt wethouder Janneke van de Laak. “We willen de bewustwording van het belang van een gezonde leefstijl onder de inwoners vergroten. Allemaal Vitaal richt zich tot iedereen, zowel diegenen die al goed bezig zijn of diegenen waar er nog veel voor verbetering vatbaar is. Het verbeteren van gedrag is namelijk heel moeilijk maar het behouden ervan is een minstens even grote uitdaging. We moeten samen voor een gezonde toekomst gaan zorgen.”