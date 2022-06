Fietspad tussen Baarle-Nassau en Ulicoten wordt vernieuwd

Het fietspad tussen Nassau en Ulicoten verkeert in slecht staat. De bedoeling is om nog voor de bouwvakantie de werken op te starten en tegen de herfstvakantie de werken al klaar te hebben. “Deze reconstructie is hard nodig”, zegt Hans Van Tilborg, wethouder (schepen) in Baarle-Nassau. “Het fietscomfort is door de mollengangen, wortelopdruk en weggezakte wegkanten matig tot slecht. In 2018 is het gedeelte tussen Baarle en de Rioolwaterzuiveringsinstallatie Loveren al vernieuwd en nu gaan we het resterende deel aanpakken. Een goede verbetering voor zowel het fietscomfort als de verkeersveiligheid.”