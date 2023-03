Enclaves, werelderfgoed, smokkelaars, landlopers en prachtige natuur dus zeg niet langer Land van Mark en Merkske maar wel Grensvallei: “Dit is zo’n unieke regio in Vlaanderen”

KOERSGEKKE KEMPEN. Op bezoek in het logistieke hart van Lot­to-Dstny: “De mooiste zege ooit? Toen Stig Broeckx weer op zijn fiets kroop”

De Ronde van Vlaanderen komt nu écht dichtbij, ook voor Kempenaren een hoogdag. We zochten uit wat de koers in onze regio betekent. Zo leest u deze week nog over het kleinste koerscafé, en gaan we op bezoek bij Herenthoutse wielergekken. Vandaag lopen we mee met de mannen van de ‘service course’ bij Lotto-Dstny in Herentals, een verdoken wielertempel. “Weekends kennen we niet, maar we hebben véél verhalen om te delen.” Een greep uit het aanbod.