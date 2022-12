Eén miljoen keer bedankt, beste lezers uit Baarle-Hertog! Deze verhalen hebben u beroerd in 2022

Baarle-HertogVerhaaltjes groot en klein. Opmerkelijk nieuws of triest. Nieuws met een lach, een traan of een beetje verwondering. Jullie lazen ze afgelopen jaar weer massaal en daarom zeggen wij: één miljoen keer bedankt beste lezers van Het Laatste Nieuws uit Baarle-Hertog! Verhalen rond vuurwerk, lekkere bieren of de doortocht van de Vuelta.

Volledig scherm Dochter van de Korenaar viel in de prijzen op het bierfestival Zythos. © Toon Verheijen

Baarle-Hertog is het kleinste dorp van de Kempen, maar even stond het toch in de nationale belangstelling toen de renners die deelnamen aan de Vuelta door het centrum van de gemeente vlogen. De brouwerij Dochter van de Korenaar behaalde dit jaar opnieuw de consumententrofee binnen van het gerenommeerde bierfestival Zythos en dat werd daar flink gevierd. Het is ook wel iets om trots op te zijn. We brachten ook een reportage rond winterbieren met ook daar uiteraard een bier van de Dochter van de Korenaar. We brachten er ook een mooie reportage over in onze reeks Kempense Kleppers. Nog zo’n klepper trouwens is het bedrijf Q-Lite dat led schermen maakt.

Helaas was er in Baarle ook triest nieuws met het overlijden van het vierjarig kindje dat werd aangereden door een bestelwagen. Het ongeval gebeurde op het grondgebied van Baarle-Nassau. Uiteraard zijn er ook elk jaar weer opnieuw de vuurwerkverhalen in Baarle zoals de protestactie van de buurtbewoners of de inbeslaggenomen honderden kilo’s vuurwerk de voorbije weken.

Het nieuws dat Bistro Spoorhuis sloot als café en verder is gegaan als evenementelocatie was toch ook een klein bommetje dat insloeg. Een leuk verhaal was ook dat van Bianca Vermeeren die mee deed aan de wedstrijd om de beste vrouwelijke vrachtwagenbestuurder te worden. Of het verhaal waarbij we nog eens terugblikten op de coronamaatregelen die voor bizarre situaties zorgden in Baarle. En er was natuurlijk ook het tanktoerisme door de crisis.

Nogmaals, één miljoen keer bedankt beste lezers uit Baarle-Hertog. Wij wensen u alvast een aangenaam eindejaar en een fantastisch 2023 met hopelijk alleen maar aangenaam nieuws.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.