Duivenmelker ziet deel levenswerk vernietigd door diefstal van 24 topduiven: “Die beesten zijn makkelijk 75.000 euro waard”

Kempen-Mechelen Klaar voor de paasvakan­tie? Zes tips voor een leuke overnach­tin­gen in de Kempen en Mechelen

13 maart Tijdens de paasvakantie, die op zaterdag 3 april start, zit reizen naar het buitenland er duidelijk nog niet in. Geen skireis, geen zonnig tripje naar een zuiders eiland of citytrip naar één van de Europese hoofdsteden. Omdat de reiskriebels heel wat mensen stilaan te machtig worden, zochten we voor onze lezers enkele leuke overnachtingen in eigen streek uit.