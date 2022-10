Drie bouwteams geselecteerd voor ontwerp en realisatie nieuw cultuurcentrum Baarle

Het huidige CC Baarle voldoet niet echt meer aan de moderne noden en eisen en daardoor besloten de twee gemeentebesturen van Nassau en Hertog een tijd geleden al om samen een nieuw CC te bouwen. De grond daarvoor werd een hele tijd geleden al aangekocht. Het gaat om een perceel aan Loswal waar de grens dwars doorloopt. Het project is als ‘design & build' in de markt gezet. Dat wil zeggen dat het bouwteam dat uiteindelijk wordt gekozen instaat voor het ontwerpen en het bouwen van het nieuwe CC. “Begin volgend jaar zal het bestek en het plan met eisen klaar zijn", klinkt het bij de twee gemeentebesturen. “In het voorjaar moeten de bouwteams werken aan hun ontwerp dat dan weer tegen de zomer klaar moet zijn. Daarna starten de onderhandelingen. De uiteindelijke gunning aan het bouwteam met het beste voorstel is voorzien voor begin 2024. We streven ernaar het gebouw begin 2026 in gebruik te kunnen nemen.”