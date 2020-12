Dan toch geen nationaal verbod op vuurwerkverkoop: handelaars begrijpen het allemaal niet meer

Een verbod om vuurwerk te verkopen moet in principe komen van de FOD Economie. Die heeft het dossier voorbereid, maar het was wachten op Binnenlandse Zaken om het ministerieel besluit (MB) te publiceren in het Belgisch Staatsblad. De aankondiging van het verbod op de verkoop van vuurwerk dateert van 28 november, ondertussen zijn we 22 december en is het betreffende besluit nog altijd niet verschenen en begint de tijd te dringen om het überhaupt nog zinvol te maken. “We zijn ermee bezig”, klonk het maandagmiddag op Binnenlandse Zaken. “Maar het MB rond het Verenigd Koninkrijk heeft nu even voorrang.” Tot laat op de avond maandag een bron bij Binnenlandse Zaken ons bevestigde dat er wel een verbod op gebruik van vuurwerk komt, maar niét op de verkoop. Het is nu aan de provincies om dat eventueel nog op te leggen.

Frustraties

Maar het zorgt ook voor frustraties bij de vuurwerkhandelaars. “We hebben nog te veel klanten om onze zaak te sluiten, te weinig klanten om vrolijk van te worden en onze goesting is al lang verdwenen”, zegt Pieter Loots die al twintig jaar in Baarle-Hertog vuurwerk verkoopt. “Onze omzet en ongetwijfeld ook die van de collega’s is met 90 procent gedaald door het verbod op het gebruik van vuurwerk met oudjaar enerzijds, maar zeker ook door het verbod op de verkoop van vuurwerk dat in de lucht hing. We hebben nog wel klanten, maar dat zijn er hooguit een handvol per dag. De extra controles aan de Nederlandse grens houden ook zowat iedere Nederlandse klant tegen.”

Volledig scherm Pieter Loots in zijn winkel bij het vuurwerk. © Ton Wiggenraad

Economische werkloosheid

Cru gezegd hadden de vuurwerkhandelaars veel liever gehad dat de sluiting van de vuurwerkwinkels en het verbod op gebruik van vuurwerk gelijktijdig gepubliceerd werden en dat het inkomstenverlies gecompenseerd werd zoals in buurland Nederland. “Op dit moment is het vooral heel erg moeilijk voor ons personeel”, zegt Loots. “Ik zou – zoals heel wat mensen suggereren – de winkel kunnen sluiten. Maar het probleem is dat ik mijn personeel niét op economische werkloosheid kan zetten want – en dat maakt het net zo dubbel – de overheid verplicht ons niet om te sluiten. Nu moet ik quasi elke dag opnieuw zeggen: ja, morgen moet je toch komen werken. Misschien is het vrijdag wel zover, dan wordt het weer maandag en dan weer volgende week… Kortom: er is absoluut geen duidelijkheid. Dus wij zijn alleen maar vragende partij om voor eens en voor altijd en vooral snel duidelijkheid te scheppen. Maar die lijkt er dus niet te komen.”

Zware klappen

De onzekerheid knaagt dus, maar wel zeker is dat in de vuurwerksector zware klappen zullen vallen. “Oktober, november en december zijn voor ons de topmaanden met als absolute uitschieter uiteraard december”, zegt Loots. “Dat is helemaal weggevallen. Dit jaar was het helemaal een goed jaar geweest, want voor het eerst in lange tijd hadden we nog eens twee weken kerstvakantie voor Nieuwjaar. En tijdens een vakantie hebben mensen meer tijd om te komen shoppen. Daarnaast zitten we ook in een branche waarbij we de artikelen niet per post kunnen versturen. Aan internetverkoop kunnen we dus niet doen. En eigenlijk willen we dat ook niet want wie bij ons vuurwerk koopt, krijgt ook altijd de nodige richtlijnen mee.”

“Maar langs de andere kant heeft het weinig zin de winkel gewoon te openen, want net door die uitleg die mensen krijgen neemt het kopen van vuurwerk toch wel wat tijd in beslag. Dan zouden we onnodig lange wachtrijen creëren op straat en dat willen we ook niet. We betreuren dat de Belgische overheid het woord compensatie niet eens één keer in de mond heeft en dat terwijl er in Nederland 40 miljoen euro is uitgetrokken voor de vuurwerksector. Ach, wij zitten twintig jaar in de branche en zullen dit jaar wel overleven. Maar voor wie nog maar pas actief is, vrees ik toch het ergste. Om maar te zwijgen van de importeurs. Die geraken hun stock aan de straatstenen niet meer kwijt en moeten heinde en verre op zoek naar een veilige opslagplaats. Zij hebben die volledige containers al moeten betalen, maar krijgen ze niet meer verkocht. Dus ja, ook in onze sector zullen er slachtoffers vallen.”