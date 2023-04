Buren willen kap van twee grote eiken in Castelré tegenhouden

24-jarige man gearres­teerd voor hele reeks inbraken: "Voor meer dan honderddui­zend euro aan materieel en voertuigen gestolen”

De Politie Regio Turnhout heeft in de nacht van woensdag op donderdag een 24-jarige man gearresteerd in Loenhout. De verdachte wordt in verband gebracht met een hele reeks inbraken in onder meer Kasterlee, Lille en Turnhout.