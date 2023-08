De Zomer van Baarle pakt zaterdag uit met optredens van Bobbi Lu en Glitterpaard

“Landlo­persjog­ging, musical en de wegenwer­ken? Natuurlijk gaat dat samen en Wortel is wel degelijk bereikbaar!”

De Landlopersjogging en de start van de voorstellingen van de musical Het Groot Circus van het Klein Verdriet én de wegenwerken. Het belooft een drukke avond te worden vrijdagavond in Wortel. “Het belooft spannend te worden, maar we gaan dat perfect organiseren. Alles komt in orde”, knipoogt Stefaan Voet van de Landlopersjogging. “En belangrijk: Wortel is écht nog wel bereikbaar.”