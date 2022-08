Bistro Spoorhuis stopt als horecazaak en gaat verder als evenementenlocatie: “Gebrek aan personeel én ons eerste kindje heeft ons doen nadenken”

Toekomst

Raf en Steffie kochten ooit het gebouw en maakten er een bloeiende horecazaak van. ‘t Spoorhuis is de voorbije jaren een geliefkoosde horecazaak geweest voor heel wat toeristen, fietsers en wandelaars. Een terras op het vroegere perron, een speeltuin ernaast. Het gebouw werd omgetoverd tot een oergezellige bistro. In de panden ernaast openden ze de winkels Pothuis en Pakhuis met onder meer exclusieve meubelen en decoratie. “We draaiden echt heel goed, maar na corona ondervonden we meer en meer problemen om personeel te vinden”, vertelt Raf Doms. “En dat hebben we echt nodig. Als je deze zaak 100 procent goed en correct wil doen draaien, heb je die mensen nodig.” We merken het zelf wanneer we zondagmorgen met Raf afspreken. Hij loopt de benen van onze zijn lijf maar nog altijd wel met de eeuwige glimlach en vriendelijkheid die hem siert. We komen wat later terug als de rust is weergekeerd. “We willen gewoon afscheid nemen op een mooie manier. Maar we stoppen niet, we gaan gewoon verder maar dan als evenementen locatie. Feesten, vergaderingen, speciale avonden. We hebben alles in huis qua audiovisueel materiaal, een cateraar enzovoort. We zorgen voor een volledige ontzorging.. We gaan zelf ook nog dingen organiseren, maar je zal er dan altijd voor moeten inschrijven. Een Ofyr-avond, proeverijen, het kan allemaal. Het kan bijvoorbeeld zijn dat we op moederdag of andere speciale dagen iets gezellig organiseren. Het voordeel is dan gewoon dat we het kunnen inplannen, weten hoeveel we in huis moeten halen en hoeveel personeel we nodig hebben.”