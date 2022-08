Bierfestival Hop over de Grens stevent af op recordeditie

Baarle-Nassau Inwoners van Nassau kunnen meedoen aan bevraging over dienstver­le­ning en betrokken­heid

Baarle-Nassau gaat de komende weken bij de inwoners onderzoeken wat er goed is en wat er beter kan in Nassau. Zo’n 3.000 inwoners zullen een uitnodiging ontvangen om een digitale vragenlijst in te vullen.

16 augustus