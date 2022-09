Bierfestival Hop over de Grens schenkt recordopbrengst van 20.000 euro aan twee goede doelen

Op zondag 11 september organiseerde Tafelronde 195 Taxandria in Baarle voor het vijfde jaar het bierfestival Hop over de Grens voor het goede doel. In 2021 werd het record bedrag van 12.500 euro opgehaald. Dit jaar waren er twee goede doelen: Het Bouwers Collectief en de Maud & Vic foundation. Zij kregen elks een cheque van maar liefst 10.000 euro, samen goed voor dus meer dan 20.000 euro. Meer dan 700 personen konden genieten van 40 speciaalbieren, live-muziek en bijpassende gerechten. De meer dan 50 kinderen genoten van de gratis ijsjes, springkasteel en de spelletjes die de goede doelen hadden bedacht. “Beter dan dit kon het bijna niet”, zegt Voorzitter Andy Tjokrokoesoemo. “Onder de stralende zon waren er alleen lachende gezichten te zijn. Bij de prijsuitreiking stonden niet alleen de goede doelen met tranen in hun ogen van geluk, maar ook verschillende leden.”

De goede doelen

Bij de Maud & Vic foundation gaat het rechtstreeks naar een Belgische onderzoeker die in Amerika bestaande medicijnen aan het testen is voor een zeldzame auto-immuun ziekte. Men is ervan overtuigd dat er een bestaand medicijn bestaat om de ziekte te remmen. Het testen van 1 medicijn kost al zo’n 10.000 euro. “Dit bedrag hadden we nooit durven dromen, het versneld voor ons echt de zoektocht naar een behandeling”, klinkt het. Het Bouwers Collectief gaat het geld gebruiken voor jonge carnavalsbouwers financieel te ondersteunen en kennis over te dragen van ervaren bouwers naar jongere groepen. “Met dit bedrag kunnen we vele nieuwe en jonge carnavalsgroepen helpen en carnaval in zijn geheel een boost geven na een aantal jaar zonder optocht”, klinkt het bij voorzitter Gijs van Gorp.

Nieuwe editie ?

Of er nog een nieuwe editie komt, valt nog af te wachten. “Dat gaan we in de komende maanden beslissen. Het event geeft veel voldoening, maar vraagt ook veel van onze kleine vereniging. Met 11 leden, 20.000 euro ophalen is een hele opgave. We zouden het ook niet kunnen zonder de meer dan 70 sponsoren, waarvan een groot deel al vanaf het begin ons event ondersteunt. Verder mogen we de gemeentebesturen van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog ook niet vergeten, voor kleine en grote vragen kunnen we altijd bij hen terecht.”

