Bierfestival Hop over de Grens aan zesde editie toe: “Dit jaar willen we vijf goede doelen steunen”

Gevangenis­per­so­neel legt het werk neer tijdens geplande staking: “Incident met mes was écht de druppel”

“Er staat hier honderd man buiten, een duidelijk signaal naar het hoofdbestuur: dit kan zo niet langer.” Het personeel en de vakbonden van de strafinrichting van Merksplas tekenden maandag in groten getale present voor de geplande staking. Ze zijn het geweld en de gebrekkige infrastructuur grondig beu. En de open brief die gevangenisdirecteur Serge Rooman vorige week de wereld in stuurde, was alleen maar olie op het vuur.