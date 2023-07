Bewolkt en gestage regenval in Baarle-Hertog vandaag

Wat te doen in de Kempen dit verlengde weekend: van stevige rock in Olmen tot fandag van KVC Westerlo

Nog geen plannen voor het verlengde weekend van vrijdag 21 juli, zaterdag 22 juli en zondag 23 juli? Geen nood, wij lijsten enkele leuke activiteiten in de Kempen voor je op. Terwijl de betere rockbands dit weekend neerstrijken in Olmen, wordt er op de nationale feestdag ook in Olen duchtig gefeest. Daarnaast komen sportliefhebbers uitgebreid aan hun trekken met een wielerwedstrijd, fandag van KVC Westerlo én een erfgoedwandeling in het teken van wielerlegende Herman Vanspringel.