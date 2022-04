BELOOFD IS BELOOFD. Bouw nieuwe school, nieuw cultureel centrum en groot woonproject in historisch centrum Baarle-Hertog: kleinste dorp in de Kempen had grootse plannen

Baarle-Hertog Eén dorp, twee landen, 30 enclaves: Hertog en Nassau, waar Belgen en Nederlan­ders gezellig samenwonen en waar corona ervoor zorgde dat je geen onderbroe­ken kon kopen in de Zeeman

Een gezamenlijke afvalophaling. Daar pakken ze vandaag mee uit in Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. Ja en? Is dat nu zo speciaal? Wel in Baarle. Uniek zijn in Europa, daar kunnen ze wat van in het hoge noorden van België. Eén dorp, twee landen en een heleboel verschillen. Tijdens de coronacrisis is dat meer dan eens gebleken. Al proberen ze die verschillen wel stilletjes aan weg te werken. Een schets van het kleine en pittoreske Baarle, de kleinste gemeente van de Kempen en de eerste Europese gemeente. Het dorp waar een biertje een pintje is, of omgekeerd. En waar corona voor een schaarste aan onderbroeken zorgde.

