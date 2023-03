BBB wijst burgemeester Waalwijk aan als verkenner voor Brabantse formatie

Inbreker die werd opgepakt na klopjacht met helikopter krijgt 25 maanden cel

De correctionele rechtbank in Turnhout heeft een veertiger uit Litouwen tot een gevangenisstraf van 25 maanden veroordeeld voor inbreuken op de wapenwetgeving en een aantal inbraken en diefstallen in de Antwerpse Kempen. Een deel van de straf is met uitstel uitgesproken.