Baarle-Nassau stuurt klusjesteam de baan op: “Ze gaan aan de slag bij kwetsbare gezinnen en nemen meteen kleine energiebesparende maatregelen”

Baarle-HertogDe gemeente Baarle-Nassau komt met een pakket energiebesparende maatregelen en inkomensondersteuning voor (een deel) van de inwoners. Enkele maatregelen gaan direct in, de andere volgen later dit jaar of in 2023. Zo worden er onder meer klusteams de baan op gestuurd om meteen enkele kleine energiebesparende maatregelen te nemen.

De gemeente Baarle-Nassau berekende dat er voor driehonderd gezinnen op korte termijn iets moet gebeuren. “Het gaat om huishoudens met een laag inkomen die vaak wonen in een slecht geïsoleerde woning”, zegt de Nederlandse schepen (wethouder) Janneke van de Laak. “Bij deze huishoudens maken we een afspraak om een klusteam langs te laten komen. Het klusteam gaat vervolgens direct aan de slag om kleine energiebesparende maatregelen te nemen en tips en advies te geven. De rekening gaat naar de gemeente. Het gaat om maatregelen als een waterbesparende douchekop, tochtstrips en isolatiefolie. Die hebben direct effect hebben op het energieverbruik en dus de energiekosten. Zo helpen we inwoners direct in de portemonnee en aan een iets duurzamer huis.”

De gemeente bekijkt ook of er energiespreekuren kunnen aangeboden worden en sinds 1 november is er ook een budgetcafé. Daarnaast werkt de gemeente aan een uitbreiding van de regeling voor mensen met een laag inkomen om bijvoorbeeld een nieuwe energiezuinige koelkast of wasmachine aan te kunnen schaffen. In 2023 start de gemeente activiteiten om bij te dragen aan woningisolatie en andere grote energiebesparende investeringen zoals zonnepanelen.

Bestaande maatregelen

Daarnaast blijven ook de bestaande maatregelen behouden. “Huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum hebben ook in 2023 recht op een eenmalige energietoeslag van 1.300 euro. Tot 1 januari 2023 kan een aanvraag worden ingediend bij de gemeente voor de eenmalige energietoeslag 2022. De gemeente voert deze regeling namelijk uit. Er wordt op grote schaal gebruik gemaakt van deze regeling. We doen er alles aan om alle aanvragen zo snel mogelijk te behandelen. Niet alles kan tegelijk en de meest schrijnende situaties geven we prioriteit. We hebben extra capaciteit vrijgemaakt. Inwoners die de energietoeslag hebben aangevraagd maar niet hebben gekregen, benaderen we persoonlijk om hun situatie en mogelijkheden te bespreken. We willen niemand in de kou laten staan en iedereen de ondersteuning bieden die nodig is.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.