Baarle-Nassau organiseert regentonnenactie: “Ons dorp klimaatbestendiger maken”

In zowat alle Vlaamse gemeenten werken de gemeentebesturen aan klimaatplannen waarbij het recupereren van regenwater een onderdeel vormt. In Baarle-Nassau, dat samen met Baarle-Hertog een Belgisch-Nederlandse enclavegemeente vormt, hebben ze daar iets origineel op gevonden. Samen met buurgemeente Alphen-Chaam organiseren ze een regentonnenactie. Inwoners kunnen tegen een flinke korting vanaf vandaag een regenton aanschaffen bij Pets Place Boerenbond Baarle-Nassau of Gilze. “Met deze regentonnenactie willen we onze dorpen klimaatbestendiger maken”, zegt wethouder (schepen, red) Janneke van de Laak. “Oftewel voorbereiden op stortbuien en periode van extreme hitte en droogte. De riolen worden steeds meer belast door hevige buien die het gevolg zijn van klimaatverandering. Als gemeente nemen we maatregelen om de overlast hiervan te beperken. Maar dat kunnen we niet alleen. We vragen inwoners daarom om het regenwater van het riool af te koppelen en bijvoorbeeld op te vangen in een regenton. Ik hoop dus dat veel inwoners gebruik gaan maken van deze actie.”