Baarle-Nassau opent nieuwe ‘QR Fit-routes’ in Nassau en Ulicoten

Ook de gemeente Gilze en Rijen waarmee Alphen-Chaam en Baarle-Nassau nauw samenwerken, opent vier routes. Samen zijn dat er acht. In heel Nederland liggen 54 QR Fit-routes. Ze zijn te vergelijken met bewegroutes die je ook in tal van Vlaamse gemeenten kan vinden. De routes in Baarle-Nassau en Ulicoten gaat officieel open op zaterdag 11 februari. De eerste 75 personen die zich vóór 2 februari via de website www.onsalphenchaam.nl of www.bijzonderbaarle.nl aanmelden om de opening van één van de routes te bezoeken, krijgen na voltooiing van hun QR Fit-route een gratis bijpassend t-shirt.

Doel

De routes zijn 3 tot 4 kilometer lang en om 300 tot 400 meter staat er een paaltje met een QR-code op. Je kan kiezen waar je begint, want er is geen start- of eindpunt. Wie die code scant op zijn of haar telefoon, krijgt op het gekozen niveau (beginnend, gemiddeld of gevorderd) een oefening getoond in woord en beeld. Die kan ter plekke worden uitgevoerd waarna de deelnemer wandelend of hardlopend naar het volgende paaltje op de route gaat. De oefeningen wisselen bovendien iedere dag per paaltje, zodat de route steeds anders is.