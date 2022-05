Baarle-Nassau heeft nieuw gemeentebestuur: “Nog nauwer samenwerken met Baarle-Hertog”

In Nederland werden in maart gemeenteraadsverkiezingen gehouden en dat zorgde in Baarle-Nassau toch wel wat voor verschuivingen. De vorige coalitiepartij Keerpunt ’98 besloot immers niet deel te nemen aan de verkiezingen. De winnaar werd uiteindelijk BAARLE! met 901 stemmen (4 zetels). CDA werd met 835 stemmen en vier zetels de tweede grootste partij. De vijf resterende zetels werden verdeeld onder Fractie Ulicoten (2) en Vooruitstrevende Partij Baarle (VPB – 3 zetels).