Baarle-Nassau bereikt kaap van 7.000 inwoners

Het is altijd even spannend of dat het inwonertal ook na het bereiken van zo’n doorbraak op niveau blijft. Maar dat lijkt het geval. De teller stond in Baarle-Nassau eind september op 7.014 inwoners. Adam is de tweede zoon van de familie Al Ashtar. Drie jaar geleden werd Mohammed, de grote broer van Adam geboren. “Vanzelfsprekend is een nieuwe baby in de familie voor iedereen weer even aanpassen”, zegt burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf. “Vooral voor Mohammed is het nog wel even wennen aan de nieuwe situatie vertelden de ouders. Adam zal met trots het rompertje dragen waarop duidelijk staat vermeld dat hij de 7.000ste inwoner is van Baarle-Nassau.”