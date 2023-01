Baarle-Hertog is in trek: huizenprijzen stegen het afgelopen jaar ruim 36 procent

Een prijsstijging van 36,5 procent... alleen het West-Vlaamse Vleteren deed beter (of slechter?) met zowaar 39,3 procent. Vergelijken we de immomarkt tussen 2018 en 2022, dan staat Baarle-Hertog zelfs met stip op de eerste plaats. Op vijf jaar tijd werden de huizen er zowaar 65,5 procent duurder. Wat is er dan zo speciaal aan Belgisch Baarle? Het dorp is amper 7,5 vierkante kilometer groot, maar telt wel veel winkels en gezellige horecazaken. Maar is dat genoeg om zulke prijsstijgingen te verantwoorden? “De prijzen zijn hier inderdaad flink gestegen, zoals overal. Tijdens corona werden huizen ondanks de hogere prijzen ook zeer snel verkocht”, aldus een lokale makelaar. “Momenteel staan de woningen wel weer iets langer te koop dan pakweg twee jaar geleden, maar een prijsdaling? Dat zit er nog niet meteen in."

De immomarkt van Baarle bevat nochtans een gezonde mix van kleine rijwoningen tot luxeappartementen en grotere villa’s, zoals je die ook vindt in andere Kempense gemeenten. Het is dus niet zo dat er het afgelopen jaar alleen maar villa’s gekocht werden, waardoor de gemiddelde huizenprijs plots de hoogte in schoot. Wat is dan wel de oorzaak? Baarle-Hertog is hot bij onze noorderburen. Waar wij vinden dat de woningen zeer duur zijn geworden, zijn ze in Nederland gewoonweg onbetaalbaar. Nederlanders kijken daarom sneller over de grens, en dan is Baarle-Hertog een voor de hand liggende keuze. “Het zijn vooral heel veel mensen uit Nederland die hier een huis kopen. Ze maken de overstap naar België voor een iets betere prijs. In Nederland heerst er immers al jaren een woningtekort. Het is er knokken om een goede woning te vinden. Natuurlijk kopen er ook Vlamingen huizen in Baarle-Hertog, maar ze zijn wel zeker in de minderheid.”