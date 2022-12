Baarle-Hertog en Baarle-Nassau sluiten Klokkenstraat en Kapelstraat af vanaf 23 december: “Verwachten nog grotere stormloop in de kerstvakantie”

Hoogstraten Nieuw apparte­ment of groepswo­ning­bouw? Dat is dan 2.500 euro belasting per wooneen­heid : “Ontradend werken? Projectont­wik­ke­laars rekenen dat gewoon door”

Om de stadskas te spijzen in tijden van stijging van kosten op allerlei vlakken, heeft het lokaal bestuur van Hoogstraten twee nieuwe belastingen in het leven geroepen. Een daarvan is het heffen van eenmalige kost van 2.500 euro per wooneenheid voor wie nieuwe groepswoningbouw, appartementen of meergezinswoningen realiseert. Met die belasting wil de stad ook de wildgroei tegengaan. Het zou zo’n 300.000 euro per jaar kunnen opleveren. “Dit houdt geen steek, want ontwikkelaars zullen die prijs gewoon doorrekenen aan de koper of huurder”, klinkt het bij de oppositie.

