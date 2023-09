Arriva grijpt in na klachtenregen: vanaf komende week extra bussen tussen Baarle-Nassau en Tilburg

Drugsbaas regisseert foltering vanuit zijn villa in Marbella

De foltering van een Nederlander die pakken cocaïne had gestolen, is geregisseerd vanuit Marbella. Daar verbleef de Antwerpse drugscrimineel Jonas W. (23) in een villa op de nieuwe urbanizacion Horizon Golf in Mijas. Jonas W. zou vanuit die luxueuze omgeving via een liveverbinding bevelen hebben uitgedeeld aan de folteraars in loods op een industrieterrein in Wilrijk (Antwerpen).