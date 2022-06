180 uur werkstraf voor sjoemelende advocaat en ex-schepen Erik Van der Vloet

Baarle-Hertog/Arendonk Zin in een leuke babbel met de buren? Leen de buurtbab­bel­bank dan eens

Voor het gemeentehuis van Baarle-Hertog staat sinds kort een grote ronde zitbank. Het is echter niet zomaar een zitbank, maar een buurtbabbelbank. Wijkverenigingen, gewone verenigingen of semi-gemeentelijke diensten kunnen die lenen om het gezellig te maken in hun buurt. “We willen stimuleren om weer meer met elkaar op te trekken en het buiten gezellig te maken met elkaar”, zeggen schepen Philip Loots (N-VA) en burgemeester Frans De Bont (Forum+).

23 juni