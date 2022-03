Zijn de appartementsprijzen in Avelgem bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

avelgem Johan en Annelies vangen Oekraïense Irena en dochters Julia en Anna op in hun huis: “Waarom we het doen? Waarom zouden we het niét doen is de vraag...”

Johan Degraeve (64) en Annelies De Gendt (64) vangen sinds deze week de Oekraïense Irena op, met haar twee tienerdochters Julia en Anna. Hun echtgenoot en vader bleef achter in Oekraïne. “Waarom we dat doen? Nu onze kinderen het huis uit zijn, hebben we toch plaats over. De vraag is dus eerder: waarom zouden we het niet doen?”, zegt Johan.

4 maart