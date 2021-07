Zaterdag eerbetoon gepland voor verongelukte bromfietser Dylan (17): “We koesteren wat van hem was, zoals de laatste brommer waar hij aan sleutelde”

Kortrijk Man bevangen door rook na felle brand bij buren: minstens één apparte­ment onbewoon­baar

6 juli In de Zwevegemsestraat in Kortrijk woedde dinsdagavond een zware brand in een pand waarin drie flats zijn ondergebracht. De schade is groot maar met uitzondering van een buurman die te veel rook inademde, vielen geen slachtoffers. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.