Woning gezin met pasgeboren baby onbewoonbaar na felle brand

“Ze hoorde ineens een luide knal”, vertelt de mama van de kersverse moeder. “Toen ze de deur van de keuken naar de garage open deed, zag ze alleen maar rook. Daarna heeft ze haar zoontje genomen en zijn ze samen met de papa naar buiten gelopen.” In geen tijd stond de garage in lichterlaaie. Er ontstond ook een grote rookwolk die op een bepaald moment tot in Kortrijk te zien was.

“We hebben eerst gezorgd dat het vuur niet kon overslaan naar de buren”, vertelt luitenant Stefaan Vanneste van de hulpverleningszone Fluvia. “Dat is gelukt en daarna konden we het vuur zelf vrij snel blussen.” De brandweer kon niet verhinderen dat niet alleen de garage volledig uitbrandde, maar dat ook het huis enorm zwaar beschadigd is geraakt. Het huis is onbewoonbaar. “Gelukkig zijn mijn dochter, haar zoontje en de papa ongedeerd”, vertelt de moeder van de bewoonster. “Maar ze zijn wel alles kwijt wat binnen in het huis lag. Niemand weet hoe de brand is kunnen ontstaan. Ik heb het gevraagd aan de brandweer, maar zij weten het ook niet. Mijn dochter woont hier al zo’n vijf jaar. Ze is volledig in shock door wat er gebeurd is.” Er wordt nu gezocht naar een oplossing voor het jonge gezin. “Voorlopig kunnen ze natuurlijk bij mij terecht”, besluit de mama.