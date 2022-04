Werkstraf van 50 uren voor nerveuze verkoper cannabis in Avelgem

avelgem Koning bezoekt Kringwin­kel ... op eenvoudig verzoek van medewerker Rino: “Nooit gedacht dat brief hem zou overtuigen”

Komt een koning in de kringloopwinkel... Het klinkt als het begin van een grap, maar donderdag gebeurde het echt, in Avelgem. En dat had medewerker Rino Feys, die de vorst uitnodigde per brief, niet verwacht. Tot zijn verbazing kwam dan toch een telefoontje van het koningshuis. “Ik dacht dat de collega’s me beetnamen”, lacht hij.

31 maart