Werken aan nieuw gemeentehuis gaan tweede fase in, project van 4,3 miljoen euro

MIJN DORP. Het Kluisber­gen van meester en natuurlief­heb­ber Robin Vanheuvers­wyn: “Vanop de Hotondberg heb je zo’n geweldig mooi zicht op de Scheldeval­lei, ideaal voor foto’s”

Robin Vanheuverswyn (65) kennen ze in Kluisbergen als ‘meester Robin’, ook al is het intussen al vijf jaar geleden dat hij in de Vrije Basisschool van Ruien werd uitgezwaaid. Sindsdien heeft hij echter niet stilgezeten. Robin is begeesterd door de natuur, fotografie, de Schelde en zijn nieuw samengesteld gezin dat recent nog is verrijkt met een vijfde kleinkind, Nio.