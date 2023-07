WEER. Regenbuien, maar soms ook zon in Avelgem vandaag

Man uit Avelgem sterft bij verkeerson­ge­val in Orroir

In Orroir, een deelgemeente van Mont-de-l’-Enclus in Henegouwen, is gisterochtend een man uit Avelgem om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De veertiger zou met zijn wagen in het water terechtgekomen zijn.