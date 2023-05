WEER. Kans op zo goed als helder weer vanochtend in Avelgem

“Ziel van koers is verkocht”: organisato­ren Marcel Kint Classic zetten kwaad bloed met nieuwe naam Van Merksteijn Fences Classic

De Marcel Kint Classic slaat een nieuwe weg in en heeft met Van Merksteijn Fences een hoofdsponsor aangetrokken en er meteen de naam van de koers aan verbonden. Veel wielerfans vinden het niet kunnen dat de nagedachtenis aan wereldkampioen Marcel Kint zo ‘genegeerd’ wordt. Bovendien is de nieuwe hoofdsponsor een concurrent van... Betafence in Zwevegem. We legden ons oor te luister bij de betrokkenen.