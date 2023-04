WEER. Kans op bewolkt weer in Avelgem vanochtend

De Ridders van de Fiertel houden een Sjorfest op de site van CC De Ververij

Het is al vele jaren een traditie bij scoutsgroep Ridders van de Fiertel maar nu is ook het grote publiek welkom op het grote sjorfeest. Dat vindt plaats op zaterdag 15 april op de terreinen van CC De Ververij in de Wolvestraat.