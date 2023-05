WEER. Helder weer in Avelgem vanochtend

Man moet drie weken rechtop slapen na vechtpar­tij aan jeugdhuis op nieuwjaars­dag

Ruim 13.000 euro schadevergoeding. Dat moet een 22-jarige man uit Zwevegem betalen aan een andere man wiens vriendin hij per ongeluk ten val had gebracht. Haar vriend ging verhaal halen maar dat bekwam hem slecht. Hij hield er een dubbele kaakbeenbreuk aan over en verloor ook enkele tanden.