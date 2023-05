WEER. Helder met enkele wolkenvelden in Avelgem vanochtend

Koken in het spoor van Remco Evenepoel tijdens de Giro: “Niemand wil met buikkram­pen op z’n fiets zitten als Roglic ontsnapt”

Als Remco Evenepoel straks zijn favorietenrol in de Ronde van Italië waarmaakt, dan is dat deels te danken aan chef Thijs Gelaude. Hij en zijn team zorgen er samen met drie topdiëtisten voor dat de renners van Soudal-Quick.Step geen grammetje te veel meesleuren tijdens de ritten in de Italiaanse bergen. “De druk is enorm. Ook voor ons.” Lees hier waarom koken voor toprenners een vak apart is.