WEER. Gedeeltelijk bewolkte ochtend met lichte regen in Avelgem

Zwevegem plaatst als eerste Vlaamse gemeente 70 vallen voor Aziatische hoornaar: “Een bedreiging die gestopt moet worden”

Zwevegem plaatst, verspreid over haar volledige grondgebied, 70 vallen om de Aziatische hoornaar aan te pakken. Het is de eerste Vlaamse gemeente die het ongewenste diertje op een dergelijk grote schaal aanpakt. “De hoornaar is echt een bedreiging voor onze eigen nuttige insecten”, zegt Rutger Davids, diensthoofd Groen en Wegen. “We hopen dan ook dat vele steden en gemeenten volgen.”