Vrouw (34) onder invloed belandt met auto in gracht

De 34-jarige bestuurster uit Avelgem reed vrijdagavond omstreeks 23 uur in de Oudenaardsesteenweg in Kerkhove in de richting van Oudenaarde. Niet ver van de Berca-vestiging verloor ze plots de controle over haar stuur en belandde in de gracht. De bestuurster slaagde er zelf in om uit haar auto te kruipen, ze werd lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis. J. S. (34) uit Avelgem legde kort na het ongeval een positieve ademtest af. Op precies dezelfde plaats sukkelde woensdagmorgen ook al een 74-jarige vrouw met haar auto in de gracht. Andrea V. (74) uit Kluisbergen reed tegen een betonnen duiker en kwam in de gracht terecht. De brandweer moest haar uit haar wagen helpen. Ook zij werd lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis.