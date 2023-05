Vriendendienst loopt fout af: man maakt brokken met stokoude caravan in Bossuit

Climaxi zorgt met bezwaar­schif­ten tegen N60 voor irritatie bij VOKA: “Hemelter­gend dat Vlaanderen beroepsbe­roe­pers financiert”

Ondernemersvereniging VOKA is niet opgezet met de intentie van actiegroep Climaxi om bezwaren in te dienen tegen het tracé van de ring rond Ronse. Net zo min kan OVAM de rol van Climaxi en van Groen waarderen in het PFAS-dossier waar beiden de stad oproepen tot meer actie. “Het overlegmodel van de overheid is niet het onze”, reageert Filip De Bodt van Climaxi.