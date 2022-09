Vrienden steken getroffen gezin met pasgeboren baby hart onder de riem na zware brand: “Céline en Kevin hebben onze steun nu hard nodig”

Voorlopig onderkomen

Gericht inzamelen

De vrienden van het koppel roepen op om financieel te steunen. “Op Facebook hebben we de ‘Steungroep woningbrand Céline en Kevin’ opgericht”, vertelt Anne-Lies. “Dat is meteen ook de enige en officiële weg waarlangs we de hulp zullen coördineren. Er is intussen een geldinzamelactie gestart, waarbij mensen via een website iets kunnen storten. Daarnaast gaan we ook met Céline en Kevin overleggen met welke spullen ze kunnen geholpen worden. We appreciëren het enorm dat mensen ons contacteren en in hun auto willen springen om spullen te brengen. Maar het is de bedoeling om op een gerichte en efficiënte manier zaken in te zamelen, zodat we een overzicht blijven houden op wat er komt. Op die manier zullen we proberen alleen in te zamelen wat echt nodig is.” Op de Facebookpagina van de steungroep is inmiddels ook een aankondiging verschenen van een pannenkoekenverkoop ten voordele van het getroffen gezin.