Vijftiger sterft tijdens diefstal uit kledingcontainer op sportcentrum in Avelgem

Kortrijk Wedstrijd zet 15 met aandacht voor design vernieuwde handelsza­ken in de kijker: stem mee over publieks­prijs

De tweede editie van Commerce Design Award is afgetrapt. De wedstrijd van de stad en Designregio Kortrijk richt zich tot handelaars die recent investeerden in de architectuur en het commercieel ontwerp van hun zaak, in samenspraak met ontwerpers. “Ze zorgen zo voor een nieuwe vibe in én hun zaak én in de onmiddellijke omgeving. Want design van de bovenste plank zet heel wat in beweging”, zegt schepen van Economie Wouter Allijns (Team Burgemeester).

29 september