Te snel op weg naar brandweerkazerne in Avelgem: boete en rijverbod

Kluisbergen HUIZEN­JACHT. Kluisber­gen, waar wielerfans en rustzoe­kers thuis zijn: “Bij een vakantiewo­ning met fabuleus uitzicht hoort een stevige prijs”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week: Kluisbergen, de gemeente van de Oude Kwaremont en de Paterberg in hartje Vlaamse Ardennen. Alleen spek voor de bek van rijkelui? Toch niet. “Een ruime, energiezuinige woning mét zwembad staat momenteel voor 319.000 euro te koop.”

17 december