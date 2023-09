Actieplan tegen PFAS-vervuiling in het Bruulpark, maar geen gratis bloedonder­zoek voor burger: “We stellen tot vervelens toe vragen aan de bevoegde overheden”

In Ronse hebben sommige inwoners meer dan 50 keer de toegelaten waarden aan de schadelijke stof PFAS in het bloed. Tijd om actie te ondernemen in het kader van de volksgezondheid, maar oppositieraadslid Lech Schelfout (Groen) moest tijdens de voorbije gemeenteraad aandringen op meer initiatief van het stadsbestuur in het PFAS-dossier. Hij werd gesteund door actiegroep Climaxi. “Er is eind van dit jaar een verkennend bodemonderzoek gepland”, was het antwoord.