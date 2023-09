Verkeersinfo Zware hinder op Antwerpse Ring, A12 en E17 door door incidenten ter hoogte van viaduct in Merksem en Berchem

Twee incidenten zorgen momenteel voor zware hinder op de snelwegen rond Antwerpen. Er is een ongeval gebeurd op de Ring rond Antwerpen ter hoogte van het viaduct in Merksem richting Nederland. Drie rijstroken zijn versperd. Ter hoogte van Berchem staat een defect voertuig. Daar is de rechterrijstrook versperd.