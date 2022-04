Spirits by Design neemt intrek in oude pompgebouw met stokerij: “Op 18 mei gaat onze zomerbar open”

avelgem/BossuitSpirits by Design, een Avelgems bedrijf dat gin, rum en likeuren produceert, heeft nu officieel zijn intrek genomen in het oude pompgebouw in Bossuit.

Zaakvoerder Tim Veys renoveerde het pand helemaal, en het is de bedoeling dat het pompgebouw toegankelijk is voor het ruime publiek. “Enerzijds kunnen mensen iets komen drinken in onze aperobar, een zomerbar die open gaat vanaf 18 mei. Anderzijds kunnen mensen ook in groep onze stokerij bezoeken, en proeven van onze producten. We hebben onder meer ook een wand voorzien waarin de geschiedenis van het oude pompgebouw uit de doeken wordt gedaan.”

De aperobar is vanaf 18 mei open, op donderdag en vrijdag vanaf 17u, en op zaterdag en zondag vaanf 14u. In juli en augustus is de bar elke dag open vanaf 14uur.

Tim startte 11 jaar geleden met stoken. “We hebben een aantal eigen merken, zoals Meyer’s Gin, Rockhopper Rum en Albatross Liquors. Maar we werken vooral ‘op maat’: ondernemers die een eigen sterke drank willen uitbrengen onder hun naam, die kunnen bij ons terecht.” Het bedrijf is intussen al goed voor zo’n 120 tot 150.000 flessen per jaar.

Volledig scherm Een blaasbalg uit 1860 kreeg een ereplaatsje in het gebouw. © Henk Deleu

Even wat geschiedenis over het oude pompgebouw: het gebouw werd in de 19e eeuw opgetrokken om water van de Schelde naar het Kanaal Bossuit-Kortrijk te pompen. Dat kanaal ging in 1861 open als een belangrijke shortcut tussen Schelde en Leie. Maar boten werden steeds groter, dus moest het kanaal een eeuw later alweer worden verbreed. Om schepen van 1350 ton te kunnen laten passeren, werd in de jaren 70 een volledig nieuw pompgebouw in gebruik genomen. Het oude pompgebouw verloor zijn functie.

Pompen

De gemeente ontfermde zich over het gebouw en kocht het in 1991. “Het onderging een grondige renovatie met aandacht voor het behoud van de erfgoedelementen”, zegt schepen Tom Beunens. “De oude pompen kregen een centrale plek en de hele site deed een tijdlang dienst als toeristisch-recreatief centrum voor de Scheldestreek. Nog steeds is het een prachtig vertrekpunt voor fiets- en wandeltochten. In die zin betekent de nieuwe invulling van het gebouw een ware meerwaarde voor de wijde dorpsomgeving, helemaal in de geest van dit uniek stukje erfgoed.”

De pompen in het gebouw, de oude elektrische installatie, de structuur, gevels, typische dakstructuur en ook het gedicht aan de gevel zijn intact gebleven.