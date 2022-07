Snelheidsduivel geflitst aan 102 kilometer per uur in zone 50

De politiezone Mira voerde afgelopen weekend snelheidscontroles uit in Spiere - Helkijn, Zwevegem en Tiegem. Vooral op de Oudenaardseweg in Spiere - Helkijn werd veel te snel gereden. Maar liefst 61 van de 169 gecontroleerde bestuurders reed sneller dan de toegelaten 50 kilometer per uur. Dat is 36 procent. Eén bestuurder slaagde erin om aan een snelheid van maar liefst 102 kilometer per uur geflitst te worden, hij mag het binnenkort gaan uitleggen op de rechtbank en zal zijn rijbewijs een tijdje moeten afgeven. In de Verzetslaan in Zwevegem reden 13 van de 98 gecontroleerde bestuurders sneller dan de toegelaten 70 kilometer per uur en in Oostdorp werden 10 bestuurders geflitst.