Slager Jeroen is Belgisch Kampioen bloedworst en hoofdvlees (en in nog 12 andere charcuteriesoorten)

RONSE Jean Debaets stond als scout en sportief manager mee aan de wieg van KSK Ronse en treurt om het verdwijnen van de fusieclub: “We zijn onze voetbali­den­ti­teit definitief kwijt”

Voetbalvereniging KSK Ronse is bezig aan de laatste weken van haar bestaan. De fusieclub met stamnummer 38 werd in 1987 opgericht uit wat er overbleef van Assa en Club Ronse. Jean Debaets (76) was er 35 jaar geleden bij en ziet het met lede ogen gebeuren. “Het is de kroniek van een aangekondigde dood”, treurt hij.

1 april