Schaatsen op de Scheldemeersen kan voorlopig nog niet

RONSE Marokkaan­se halve finale op groot scherm te volgen bij Sanitair Kounna

Op woensdag 14 december is de halve finale tussen Frankrijk en Marokko op het WK voetbal in Qatar te volgen in de loods van het sanitair bedrijf Kounna in de Elzelestraat 83. De deuren gaan open om 19u30, de toegang is gratis.

13 december