Renzy kijkt samen met Jambers terug naar de aflevering met zijn vader: “Na vrijspraak voor moord op mijn moeder is het moeilijk hem zo terug te zien”

avelgemRenzy Tielens uit Avelgem, wiens moeder vermoord werd door zijn vader, is binnen twee weken te zien in Jambers Back To The 90’s. De reportagemaker bekijkt samen met Renzy de aflevering die hij destijds maakte met Renzy’s vader, kort nadat hij werd vrijgesproken voor de moord op Renzy’s mama. “Het was heel hard om te horen wat mijn vader over haar verteld heeft op televisie.”

35 jaar geleden is het intussen dat Renzy Tielens op 10-jarige leeftijd zag hoe zijn vader zijn mama neerschoot. Zijn vader zou vrijgesproken worden voor die zogenoemde ‘passionele moord’, een beslissing die Renzy tot op de dag van vandaag helemaal niet kan begrijpen. Hij pende zijn levensverhaal neer in een boek ‘Zoon van een moordenaar’, kort nadat zijn vader overleed.

“Aan de fatale dag gingen jaren van geweld en mishandeling vooraf”, zegt Renzy. “Ik heb meermaals gezien hoe hij tekeerging en mijn moeder met zijn vuisten afranselde. Soms had hij zelfs een boksbeugel aan, om nog meer schade aan te richten. Maar de buitenwereld merkte niets: alles gebeurde in het verborgene.”

Volledig scherm Renzy Thielens op foto met Jambers. © Renzy

Op een dag besliste Renzy’s moeder Daisy om van haar man weg te gaan. Zijn vader kon dat niet verkroppen, en hij schoot haar neer. Renzy’s vader werd, verbazingwekkend genoeg, vrijgesproken. “De verdediging heeft mijn moeder afgeschilderd als een hoer, die de mannen in haar café rond haar vinger wond”, vertelde Renzy in onze krant. “Mijn vader kon bijna niet anders dan haar vermoorden, als je de verdediging mocht geloven. Ik heb nu nog contact met mensen die destijds klant bij haar waren en die bevestigen me nog altijd hetzelfde: mijn mama was een lieve vrouw, en niet de hoer die ze van haar hebben gemaakt. Mijn vader was ook iemand met twee gezichten. Voor de buitenwereld was het echt een vriendelijke, lieve man. Niemand wist welk monster hij was ten opzichte van zijn vrouw en kinderen.”

Volledig scherm De betreurde Daisy Locquet met zoon Renzy Tielens op de arm © Tielen

Reportagemaker Jambers blikt in een nieuwe reeks terug op spraakmakende reportages die hij maakte in de jaren ’90. “Eén daarvan ging over mijn vader, en het feit dat hij was vrijgesproken voor die ‘passionele moord’. Ik kreeg de vraag of ik samen met hem die aflevering van toen wilde herbekijken, voor Jambers Back To The 90’s. Ik heb toegezegd, omdat ik op die manier ook mijn boek nog eens in de kijker wilde zetten.”

Het bleek een lastig bezoek te zijn. “Ik had die reportage destijds gezien toen ze uitkwam, maar ik was toen pakweg 12 of 13 jaar, dus ik herinnerde mij daar amper nog iets van. Het was echt pijnlijk en lastig om mijn vader daarin zijn versie van de feiten te horen vertellen, en mijn moeder daar zo negatief in af te schilderen. Ik was heel emotioneel tijdens de opnames, maar ik ben blij dat ik eraan heb meegewerkt. Jambers zelf is een hele sympathieke mens. Hij herinnerde zich nog dat mijn vader destijds heel erg zijn woorden wikte en woog, alsof hij bang was om iets verkeerds te zeggen. Kwalijk neem ik het hem niet dat hij mijn vader destijds heeft opgevoerd. Hij deed gewoon zijn werk.”

Renzy is dinsdag 11 oktober te zien in Jambers Back To The 90’s, op VTM en VTM Go.

