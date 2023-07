Regenbuien, maar soms ook zon in Avelgem vandaag

Baby van 5 maanden wordt onwel in crèche en sterft dag later in ziekenhuis: “Ook klap voor de begelei­ders”

In Kinderdagverblijf Mijnheer Konijn in het Oost-Vlaamse Berchem-Kluisbergen is woensdagmiddag een kindje van vijf maanden onwel geworden en overgebracht naar het ziekenhuis. Helaas is het daar gisteren overleden. Dat heeft onze redactie vernomen. Alles wijst op een natuurlijk overlijden.