Razendsnelle gangsters stelen voor bijna half miljoen aan exclusieve handtassen: “We dachten hier veilig te wonen”

AvelgemBij een stoutmoedige inbraak in een voormalige katoenspinnerij in Avelgem, waar nu onder meer lofts zijn ingericht, zijn woensdagnacht tientallen peperdure handtassen gestolen. De goed voorbereide gangsters wekten heel wat bewoners, maar gingen vliegensvlug te werk. Intussen is er wel een spoor... dankzij een traceersysteem in enkele van de verdwenen handtassen.

De feiten deden zich donderdagmorgen rond 3.30 uur voor langs de Doorniksesteenweg in Avelgem, in de gebouwen van ‘De Groote Fabrieke’, een oude katoenspinnerij die sinds 2000 beschermd is als monument. Daar zijn nu lofts, kantoren en winkels gevestigd. De daders zetten een uitschuifbare ladder tegen de gevel en verbrijzelden een raam op de eerste verdieping. Dat ging gepaard met veel lawaai waardoor heel wat bewoners bruusk uit hun slaap gehaald werden.

Ruimte vol rook

De gangsters — een viertal dat zich verplaatste in een Mercedes — waren goed voorbereid. Via het stukgemaakte raam drongen ze een ruimte binnen die gebruikt wordt als showroom en werkplaats van een jong eenmansbedrijfje dat gespecialiseerd is in de verkoop van peperdure handtassen, van merken als Chanel, Hermès en Louis Vuitton. Een systeem werd geactiveerd waarbij binnen de kortste keren de hele ruimte gevuld werd met een onschadelijke rook, die indringers het moeilijk maakt om hun oriëntatiegevoel te behouden. Het belette de dieven niet om er vandoor te gaan met tientallen handtassen. De waarde van de buit wordt voorlopig geraamd op zowat 400.000 euro.

Volledig scherm De drieste inbraak vond plaats in een voormalige katoenspinnerij langs de Oudenaardsesteenweg in Avelgem. Daar zijn nu lofts, kantoren en winkels ondergebracht. De daders verbrijzelden een raam op de eerste verdieping. © Hans Verbeke

Buurtbewoners zagen één en ander gebeuren en belden snel de politie. Die zette onmiddellijk een aantal ploegen in met de bedoeling om de vluchtende daders te vatten. Tevergeefs. Naar verluidt is er intussen wel een spoor naar de dieven. Minstens enkele van de verdwenen handtassen zijn uitgerust met een traceersysteem en dat leidde donderdag naar Nederland.

De bestolen zaakvoerster wil niks kwijt over de gebeurtenissen. Ook het parket is karig met commentaar. “We kunnen de feiten bevestigen maar in het belang van het onderzoek, dat volop loopt, kan voorlopig niet meer gezegd worden dan dat.”

Op voorverkenning

Na de drieste inbraak was onmiddellijk duidelijk dat de daders heel goed wisten waar ze precies moesten zijn om hun slag te slaan. Van buitenaf is helemaal niet te zien dat op die bewuste plek in mooie vitrinekasten voor een schat aan waardevolle handtassen — het duurste exemplaar kost net geen 14.000 euro volgens de website van de zaak — stond uitgesteld. Er wordt nu onder meer nagegaan wanneer de daders of hun handlangers op voorverkenning zijn gekomen. In het gebouw wordt geschrokken gereageerd op de gebeurtenissen. “We dachten hier veilig te wonen, maar als je ziet hoe criminelen hier zonder enige schroom razendsnel hun slag kunnen slaan, roept dat toch vragen op.”

